Что такое сословие, кто в них входил, какие задачи стояли перед каждым сословием

Гость: Гость:

Это обособленная группа людей имеющие строго определенные права и обязанности передаваемые по наследству Ближе всех к богу считалось первое сословие, которое состояло целиком из духовенства (людей, которые служили в церквях и монастырях: монахов, священников, епископов и выше вплоть до папы римского). Оно называлось «молящиеся», поскольку его главной заслугой перед обществом считалось то, что оно замаливало перед богом грехи людей, относившихся к другим сословиям, заботилось об их духовном исцелении. Духовенство должно было служить примером веры и нравственности для всего общества. Второе сословие называлось «воюющие» и состояло из воинов-рыцарей самого разного уровня: от богатейших и влиятельнейших (герцогов и графов) до бедных, которые с трудом находили деньги, чтобы купить коня. Главной заслугой представителей второго сословия перед обществом было то, что они в сражениях проливали свою кровь, защищая от внешних врагов отечество, короля и людей, относившихся к другим сословиям. Наконец, дальше всего от бога находилось так и называемое «третье сословие», в которое входили все остальные люди: большинство составляли крестьяне (они занимались сельским хозяйством и отчасти ремеслом), а меньшую часть – горожане (их также называли бюргерами, они занимались ремеслом и торговлей), люди «свободных профессий» (бродячие артисты, преподаватели, врачи и прочие) и т. д. Третье сословие также называли «трудящиеся», поскольку входившие в него люди своим трудом создавали пищу и всё необходимое для себя и первых двух сословий. Только благодаря тяжкому труду третьего сословия два других могли выполнять свои обязанности