Пожалуйста Что такое каламбуры
Другие предметы
Пожалуйста Что такое каламбуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каламбу́р (фр. calembour) — литературный приём с использованием в одном контексте разных значений одного слова или разных слов или словосочетаний, сходных по звучанию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В траве, залитой водой, две пестрые варнавки отчаянно боролись с упавшим на них с неба врагом. Утка, попавшая под его удар, с гоготаньем била по во...
Русский язык
Напишите небольшое сочинение (50 слов), включите в него описание природы. я вам буду очень благодарна!!! помогите!)
Алгебра
Русский язык