Напишите небольшое сочинение (50 слов), включите в него описание природы. я вам буду очень благодарна!!! помогите!)
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Напишите небольшое сочинение (50 слов), включите в него описание природы. я вам буду очень благодарна!!! помогите!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как прекрасна природа осенью! Все дороги покрыты золотым ковром из листьев. Дует свежий ветерок, он бодрит и дарит прохладу. Птицы красиво собираются в стаи и улетают клином в лиловом небе. Облака пышные, темных тонов, в виде разнообразных фигурок тихо и медленно плывут куда-то вдаль. Накрапывает дождик. яркие зонты украсили город. На кустах алые и желтые листья. Ребята собирают гербарии и прощаются с теплыми деньками. Скоро придет холодное время и выпадет первый снег.
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