Лексический разбор слов пир и чертоги

Русский язык
Лексический разбор слов пир и чертоги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертоги (чертог) (устар.) большое, богатое помещение, палата; (поэт.) пышное великолепное здание, дворец. Пир (пи́ршество, с-рус. пированье, столованье) — праздничное застолье, большой званый обед или братчина, угощение с обильной едой и напитками, с беседами, шутками, а нередко — с песнями и танцами
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