За 3 дня на поле собрали 580 кг картофеля. В первый день-86 кг картофеля, а во второй день- в 3 раза больше, чем в первый. Сколько килограммов картофеля собрали в третий день?

Математика

За 3 дня на поле собрали 580 кг картофеля. В первый день-86 кг картофеля, а во второй день- в 3 раза больше, чем в первый. Сколько килограммов картофеля собрали в третий день?

Автор: Гость