За 3 дня на поле собрали 580 кг картофеля. В первый день-86 кг картофеля, а во второй день- в 3 раза больше, чем в первый. Сколько килограммов картофеля собрали в третий день?
Математика
За 3 дня на поле собрали 580 кг картофеля. В первый день-86 кг картофеля, а во второй день- в 3 раза больше, чем в первый. Сколько килограммов картофеля собрали в третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
86 кг*3=258 кг (во второй) 86 кг+258 кг=344 кг (в первый и второй вместе) 580 кг-344 кг=236 кг Ответ: в третий день собрали 236 кг картофеля
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