Упростите выражение а^4 b^4/a^2b-b^3*a^2-2ab :2a^2-2ab/3a+3b и найдите его значение при а=-1/3 b =4 помогите плииииз

Алгебра

Упростите выражение а^4 b^4/a^2b-b^3*a^2-2ab :2a^2-2ab/3a+3b и найдите его значение при а=-1/3 b =4 помогите плииииз

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