Упростите выражение а^4 b^4/a^2b-b^3*a^2-2ab :2a^2-2ab/3a+3b и найдите его значение при а=-1/3 b =4 помогите плииииз
Алгебра
Упростите выражение а^4 b^4/a^2b-b^3*a^2-2ab :2a^2-2ab/3a+3b и найдите его значение при а=-1/3 b =4 помогите плииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А^2 b^3-b^3 a^2-b/a-2b/3+3b= -b/a-2b/3+3b=12-8/3+12=24-8/3=21 1/3
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