Составьте сочетания существительных с предлогами:без в для до за из из-за над о ок??ло от из-под к на перед по под про с у.Найдите предлоги. противоположные по значению.Подробно опишите свой путь от дома до школы, употребляя пр...

Русский язык

Составьте сочетания существительных с предлогами:без в для до за из из-за над о ок??ло от из-под к на перед по под про с у.Найдите предлоги. противоположные по значению.Подробно опишите свой путь от дома до школы, употребляя предлоги .

Автор: Гость