Составьте сочетания существительных с предлогами:без в для до за из из-за над о ок??ло от из-под к на перед по под про с у.Найдите предлоги. противоположные по значению.Подробно опишите свой путь от дома до школы, употребляя пр...
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Составьте сочетания существительных с предлогами:без в для до за из из-за над о ок??ло от из-под к на перед по под про с у.Найдите предлоги. противоположные по значению.Подробно опишите свой путь от дома до школы, употребляя предлоги .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без помощи(противоположный предлог С),в школу(против.предлог Из),для мамы(против.предл из-за),до утра,за окном,из реки,из-за гор,над рекой,о погоде,около моста,от дома,из-под камня, к машине,на землю,перед лицом,по дороге,под рукой,про рекламу,с другом,у калитки.
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