Морфологический разбор слова черёмуха
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Морфологический разбор слова черёмуха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Что?) черемуха-сущ. Н.ф.-черемуха Пост.приз.:неодуш., нариц., 1 скл., ж.р. Непост. приз.:ед.ч., И.п. Синт.роль.-подлежащее
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