ОТМЕТЬ ЗНАКОМ + ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И ЗНАКОМ - ОШИБОЧНЫЕ 1)В любом треугольнике всегда все углы острые 2)Существуют треугольники,в которых два острых угла и один тупой 3)Существуют треугольники,в которых все углы прямые ...

Геометрия

ОТМЕТЬ ЗНАКОМ + ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И ЗНАКОМ - ОШИБОЧНЫЕ 1)В любом треугольнике всегда все углы острые 2)Существуют треугольники,в которых два острых угла и один тупой 3)Существуют треугольники,в которых все углы прямые 4)В любом треугольнике против большой стороны лежит больший угол 5)В прямоугольном треугольнике гипотенуза всегда равна катету 6)Любые три точки,не лежащие на оной прямой, могут быть вершинами треугольника 7)К каждому внутреннему углу треугольника можно поставить два внешних угла 8)Сумма углов тупоугольного треугольника равна 180 градусов 9)Если в треугольнике два угла равны,то он равнобедренный

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