Морфологический разбор слова :газеты

Гость: Гость:

1- слово от которого задаешь вопрос , ( сам вопрос) газеты. Н.ф. - газета 2 постоянные признаки: ж.р., 1 скл., неодуш., нариц. ; непостоянные признаки: падеж( и.п. в.п.), во мн.ч. 3 слово от которого задаешь вопрос , ( сам вопрос) газеты( подчеркнуть как член предложения