Морфологический разбор слова :газеты
Русский язык
Морфологический разбор слова :газеты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- слово от которого задаешь вопрос , ( сам вопрос) газеты. Н.ф. - газета 2 постоянные признаки: ж.р., 1 скл., неодуш., нариц. ; непостоянные признаки: падеж( и.п. в.п.), во мн.ч. 3 слово от которого задаешь вопрос , ( сам вопрос) газеты( подчеркнуть как член предложения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
История
Какую цель мог преследовать петр 1 ,давший распоряжение о переводе и напечатании "??охвалы Глупости"
Русский язык