Противоположное слово по значению слову веселый что бы присутствовал мягкий знак

Русский язык
Противоположное слово по значению слову веселый что бы присутствовал мягкий знак
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Гость:
Печальный  фффффффффффффффф(на это не смотри, просто не принимают ответы меньше 20 символов)
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