Противоположное слово по значению слову веселый что бы присутствовал мягкий знак
Русский язык
Противоположное слово по значению слову веселый что бы присутствовал мягкий знак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печальный фффффффффффффффф(на это не смотри, просто не принимают ответы меньше 20 символов)
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