Морфологический разбор слова не боясь

Гость: Гость:

Не боясь-деепричастие 1(цифры римские,если что)(Что делая?)Не боясь 2. М.п.:несовершен.вид, переходный или не переходный я незнаю(мне нужно предложение из которого взято это слово,а то есть деепричастие), возвратное,неизм. 3.(глагол от которого задается вопрос) (что делая?)не боясь -обстоятельство.