Морфологический разбор слова не боясь
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Морфологический разбор слова не боясь
Ответ(ы):
Гость:
Не боясь-деепричастие 1(цифры римские,если что)(Что делая?)Не боясь 2. М.п.:несовершен.вид, переходный или не переходный я незнаю(мне нужно предложение из которого взято это слово,а то есть деепричастие), возвратное,неизм. 3.(глагол от которого задается вопрос) (что делая?)не боясь -обстоятельство.
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