Морфологический разбор слова "подвернувшаяся"
Русский язык
Морфологический разбор слова "подвернувшаяся"
Ответ(ы) на вопрос:
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Начальная форма: ПОДВЕРНУТЬСЯ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: действительный залог, единственное число, мужской род, переходный, прошедшее время, совершенный вид
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