Помогите решить, пожалуйста) Номер 629 (а, б)

Алгебра
Помогите решить, пожалуйста) Номер 629 (а, б)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х-заработала сестрах+400-заработал брат х+х+400=23002х=1900х=950 руб-заработала сестра 950+400=1350 руб-заработал

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Прошу помочь пожалуйста Составьте диалог на тему вежливость по английскому язы??у Если что то программа "Планета Знаний" Она очень сложная
Ответить
Английский язык
Write five sentences about what you did yesterday. 1. ? 2. ? 3. - 4. + 5.
Ответить
Математика
Запиши сумму задуманного числа а и 8. найди ее значения а=0; а=1; а=2
Ответить
Русский язык
Поставьте знаки препинания. Ракета оглушительно взревела и плавно пошла вверх см??трим вниз облака на Земле лежат, как маленькие кусочки ваты на по...
Ответить
Українська мова
2 речення з простими сполучниками
Ответить