Помогите решить, пожалуйста) Номер 629 (а, б)
Алгебра
Помогите решить, пожалуйста) Номер 629 (а, б)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х-заработала сестрах+400-заработал брат х+х+400=23002х=1900х=950 руб-заработала сестра 950+400=1350 руб-заработал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Прошу помочь пожалуйста Составьте диалог на тему вежливость по английскому язы??у Если что то программа "Планета Знаний" Она очень сложная
Русский язык
Поставьте знаки препинания. Ракета оглушительно взревела и плавно пошла вверх см??трим вниз облака на Земле лежат, как маленькие кусочки ваты на по...
Українська мова