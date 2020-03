В каком из соединений степень окисления серы равна +4 Варианты ответа: 1) K SO ² ³ 2) (NH ) S ⁴ ² 3) H SO ² ⁴ 4) Fe (SO ) ² ⁴ ³

Химия

