Чем полезна Божья коровка?????
Окружающий мир
Чем полезна Божья коровка?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Происхождение слово коровка скорее всего связано с беологической особеностью жука он может довать молоко не обычное а рыжее такая жидкость выделяется в случие опасность из пор конечностем молоко крайне неприятное на вкус
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