6,45 округлите. До целого числа. Это 7 или 6?
Математика
6,45 округлите. До целого числа. Это 7 или 6?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это будет ребята 6 понятно а?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Переведите диалог только правильно!!! Ты каких знаешь спортсменов из Казахстана? Я знаю Илья Ильин, Майя Манеза, Серик Сапиве, Айнуру Керей. ...
Математика
В первом пакете было 2- 5/8 кг муки ("/" это типо дробь).Когда из него отсыпалм 1-7/8 кг му??и,то в нем стало на 1-3/8 кг меньше муки,чем во втором...
Физика
Определите среднюю мощность человека при быстрой ходьбе если за шаг дельта Т равно 0,5 часа он делает 2500 шагов известно что делать один шаг челов...
Русский язык