Переведите диалог только правильно!!! Ты каких знаешь спортсменов из Казахстана? Я знаю Илья Ильин, Майя Манеза, Серик Сапиве, Айнуру Керей. А кто они? Они победители Олимпийских игр А ты кого знаешь? Лия Куркина, Денис ...
Қазақ тiлi
Переведите диалог только правильно!!! Ты каких знаешь спортсменов из Казахстана? Я знаю Илья Ильин, Майя Манеза, Серик Сапиве, Айнуру Керей. А кто они? Они победители Олимпийских игр А ты кого знаешь? Лия Куркина, Денис Тен, Зульфия Чиншанло.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Сен Қазақстаннын қандай спортшыларын білесін? - Мен Илья Ильинді, Майя Манезаны, Серік Сəпиевті, Айнур Керейді білемін. - Ал олар кімдер? - Олар олимпиада ойындарынын женімпаздары. Ал сен кімдерді білесін? - Лиля Куркина, Денис Тен, Зульфия Чиншанло.
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