Определите среднюю мощность человека при быстрой ходьбе если за шаг дельта Т равно 0,5 часа он делает 2500 шагов известно что делать один шаг человек совершает работу 36 джоулей

Физика

Определите среднюю мощность человека при быстрой ходьбе если за шаг дельта Т равно 0,5 часа он делает 2500 шагов известно что делать один шаг человек совершает работу 36 джоулей

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