Определите среднюю мощность человека при быстрой ходьбе если за шаг дельта Т равно 0,5 часа он делает 2500 шагов известно что делать один шаг человек совершает работу 36 джоулей

Физика
Определите среднюю мощность человека при быстрой ходьбе если за шаг дельта Т равно 0,5 часа он делает 2500 шагов известно что делать один шаг человек совершает работу 36 джоулей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=36Дж*2500=90000Дж      t =0,5ч=30мин*60с=1800с   N =A / t    N =90000:1800=50Вт ставь 5 звезд и -спасибо))
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