Определите среднюю мощность человека при быстрой ходьбе если за шаг дельта Т равно 0,5 часа он делает 2500 шагов известно что делать один шаг человек совершает работу 36 джоулей
Физика
Определите среднюю мощность человека при быстрой ходьбе если за шаг дельта Т равно 0,5 часа он делает 2500 шагов известно что делать один шаг человек совершает работу 36 джоулей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=36Дж*2500=90000Дж t =0,5ч=30мин*60с=1800с N =A / t N =90000:1800=50Вт ставь 5 звезд и -спасибо))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова