Смешали 14 л кислорода и 16 л азота найдите объёмную долю каждого газа в полученной ??меси помогите !!!!!!
Химия
Смешали 14 л кислорода и 16 л азота найдите объёмную долю каждого газа в полученной ??меси помогите !!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ф(O2) = 14/(14+16)*100%=46.7% Ф(N2) = 100%-46.7% = 53.3%
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