Как сделать номер 52 вторая часть матеметики

Математика
Как сделать номер 52 вторая часть матеметики
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Гость:
1) 10 005 023 2) 3 000 082 305 3) 10 200 064 000 4) 15 200 287 000 5) 504 000 000 804 6) 1 180 000( не так вроде-бы) 7) 1 001 020
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