Спортсмен пробежал по полю 1км250м,затем вдоль опушки леса,после чего до турбазы ос??алось пробежать 900м. Какое расстояние пробежал спортсмен вдоль опушки,если всего он пробежал 3,500 м
Математика
Спортсмен пробежал по полю 1км250м,затем вдоль опушки леса,после чего до турбазы ос??алось пробежать 900м. Какое расстояние пробежал спортсмен вдоль опушки,если всего он пробежал 3,500 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,500- 1,250= 2,250 м- остается до турбазы и до опушки леса 2,250-900=1,350 м ответ: вдоль опушки спортсмен пробежал 1,350 м
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