Спортсмен пробежал по полю 1км250м,затем вдоль опушки леса,после чего до турбазы ос??алось пробежать 900м. Какое расстояние пробежал спортсмен вдоль опушки,если всего он пробежал 3,500 м

Математика

Спортсмен пробежал по полю 1км250м,затем вдоль опушки леса,после чего до турбазы ос??алось пробежать 900м. Какое расстояние пробежал спортсмен вдоль опушки,если всего он пробежал 3,500 м

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