Округлите: 1) до десятков: 927;643;3425;24532;296476; 2) до сотен: 6248;1371;5809;9436;77652; 3) до тысяч: 26397;573846;8499;5555;67390; 4) до миллионов: 47659432;5107964;680762239.

Математика

Округлите: 1) до десятков: 927;643;3425;24532;296476; 2) до сотен: 6248;1371;5809;9436;77652; 3) до тысяч: 26397;573846;8499;5555;67390; 4) до миллионов: 47659432;5107964;680762239.

Автор: Гость