Округлите: 1) до десятков: 927;643;3425;24532;296476; 2) до сотен: 6248;1371;5809;9436;77652; 3) до тысяч: 26397;573846;8499;5555;67390; 4) до миллионов: 47659432;5107964;680762239.
Математика
Округлите: 1) до десятков: 927;643;3425;24532;296476; 2) до сотен: 6248;1371;5809;9436;77652; 3) до тысяч: 26397;573846;8499;5555;67390; 4) до миллионов: 47659432;5107964;680762239.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)927=93, 643=64,3425=34, 24532=25,296476=30 2)6248=62,1371=14,5809=58,9436=94,77652=78 3)26397=264;573846574;8499=850;5555=560;67390=674; 4)47659432=47659;5107964=51080;680762239= 68076
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