2. Решите уравнение 10у +13= 2у + 37 _________________________________________

Алгебра
2. Решите уравнение 10у +13= 2у + 37 _________________________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10y-2y=37-13 8y=24 y=24/8 y=3.
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