Разбери по составу слово тревожная Ночь длинная бревно беленьких зайчиков
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Разбери по составу слово тревожная Ночь длинная бревно беленьких зайчиков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
¬ приставка (0): -∩ корень слова (1): ТРЕВОЖ;∧ суффикс (1): Н;⏰ окончание (1): АЯ; приставка (0): -∩ корень слова (1): ДЛИН;∧ суффикс (1): Н;⏰ окончание (1): ОЕ; приставка (0): -∩ корень слова (1): БРЕВН;∧ суффикс (0): -⏰ окончание (1): О;
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