Кто мог сказать такие слова я сегодня лягу раньше,раньше лампу погашу, но зато теб?? пораньше разбудить меня прошу, это поосто удивленье, как легко меня будить! ты поставь на стол варенье,-я проснусь в одно мгновенье, я проснус...

Литература
Кто мог сказать такие слова я сегодня лягу раньше,раньше лампу погашу, но зато теб?? пораньше разбудить меня прошу, это поосто удивленье, как легко меня будить! ты поставь на стол варенье,-я проснусь в одно мгновенье, я проснусь в одно мгновенье, чтобы чай с вареньем пить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может Карлсон? кто еще так любит варенье?
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