Кто мог сказать такие слова я сегодня лягу раньше,раньше лампу погашу, но зато теб?? пораньше разбудить меня прошу, это поосто удивленье, как легко меня будить! ты поставь на стол варенье,-я проснусь в одно мгновенье, я проснус...

Литература

Кто мог сказать такие слова я сегодня лягу раньше,раньше лампу погашу, но зато теб?? пораньше разбудить меня прошу, это поосто удивленье, как легко меня будить! ты поставь на стол варенье,-я проснусь в одно мгновенье, я проснусь в одно мгновенье, чтобы чай с вареньем пить

Автор: Гость