Present Future примеры
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Present Future примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I will help you! Will you play with me outside? Masha will buy some sweets for birthday. И помни, will употребляется, когда хочешь показать мгновенное решение, а если решение запланированное, то употребляй Present Progressive.
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