Составь по картинкам предложения употреби в них имена детей из двух слогов.
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Составь по картинкам предложения употреби в них имена детей из двух слогов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где картина.я не могу так составить
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