Составь по картинкам предложения употреби в них имена детей из двух слогов.

Русский язык
Составь по картинкам предложения употреби в них имена детей из двух слогов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где картина.я не могу  так составить
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