Придумать загадку по примеру у человека одна,у ворона две,а у медведя ни одной

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Придумать загадку по примеру у человека одна,у ворона две,а у медведя ни одной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это типо вот такие да?: Где находятся города без домов, реки без воды, а леса без деревьев? Сколько на берёзе яблок, если у нее восемь веток, на каждой из них по 5 яблок? У кого есть шапка без головы и нога без сапога?
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