Придумать загадку по примеру у человека одна,у ворона две,а у медведя ни одной

Гость: Гость:

Это типо вот такие да?: Где находятся города без домов, реки без воды, а леса без деревьев? Сколько на берёзе яблок, если у нее восемь веток, на каждой из них по 5 яблок? У кого есть шапка без головы и нога без сапога?