В первом пакете было 2- 5/8 кг муки ("/" это типо дробь).Когда из него отсыпалм 1-7/8 кг му??и,то в нем стало на 1-3/8 кг меньше муки,чем во втором пакете. Сколько кг муки было в двух пакетах?
Математика
В первом пакете было 2- 5/8 кг муки ("/" это типо дробь).Когда из него отсыпалм 1-7/8 кг му??и,то в нем стало на 1-3/8 кг меньше муки,чем во втором пакете. Сколько кг муки было в двух пакетах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во втором пакете было 2 5/8 -1 7/8+1 3/8=2 1/8 кг муки В двух пакетах было 2 5/8+2 1/8=4 6/8=4 3/4 кг муки
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