В первом пакете было 2- 5/8 кг муки ("/" это типо дробь).Когда из него отсыпалм 1-7/8 кг му??и,то в нем стало на 1-3/8 кг меньше муки,чем во втором пакете. Сколько кг муки было в двух пакетах?

Математика

В первом пакете было 2- 5/8 кг муки ("/" это типо дробь).Когда из него отсыпалм 1-7/8 кг му??и,то в нем стало на 1-3/8 кг меньше муки,чем во втором пакете. Сколько кг муки было в двух пакетах?

Автор: Гость