0,25z2 + 4y2 разложите на множители пожалуйста

Гость: Гость:

Замороченно, но только так вижу :) (0,5 z)^2 + (2y)^2 +2yz -2yz= (0,5z+2y)^2 -(√2xy)^2= (0,5z+2y - √2xy) (0,5z+2y)^2 + √2xy)