0,25z2 + 4y2 разложите на множители пожалуйста
Математика
0,25z2 + 4y2 разложите на множители пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замороченно, но только так вижу :) (0,5 z)^2 + (2y)^2 +2yz -2yz= (0,5z+2y)^2 -(√2xy)^2= (0,5z+2y - √2xy) (0,5z+2y)^2 + √2xy)
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