3 значения греко -персидских воин

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Персидский царь Дарий решил расширить свои владения, ему многое удалось, вот он и решил завоевать Грецию... Было ведь удобно, Греция я не была единым государством, а представляла из себя разрозненные, самостоятельные полисы.... Но, обломился Дарий.... Объединились греки... События Марафонская бухта, Фермопильское ущелье. Саламинская битва, битва при Платеях. 449 до н. э. считается заключительным моментом греко-персидских войн, так как и персы перешли к мирной политике. Едва ли был заключён формальный договор (Каллиев мир) . Вероятнее всего, что война фактически прекратилась, хотя неприязненные столкновения с персами продолжались и после 449 до н. э. Итоги... Персия лишилась владений в Эгейском море, на побережье Геллеспонта и Босфора, признала политическую независимость полисов Малой Азии. Греко-персидские войны имели большое значение для Греции. Они ускорили развитие греческой культуры, внушили грекам национальное сознание своего величия. В своих успехах греки видели победу свободы над рабством. Народная независимость и общественная свобода, связанные с развивавшейся демократией, были спасены. Так как преимущество оказалось на стороне афинской демократии, то после греко-персидских войн почти все греческие государства были охвачены демократическим движением. Афины превратились в великую морскую державу и стали центром Греции, культурным, политическим, умственным и экономическим.