Поставьте знаки препинания. Ракета оглушительно взревела и плавно пошла вверх см??трим вниз облака на Земле лежат, как маленькие кусочки ваты на полу голубое небо оказалось под нами голубое небо- это воздух в прозрачном воздухе...

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Поставьте знаки препинания. Ракета оглушительно взревела и плавно пошла вверх см??трим вниз облака на Земле лежат, как маленькие кусочки ваты на полу голубое небо оказалось под нами голубое небо- это воздух в прозрачном воздухе имеются пылинки днём под лучами солнца они светятся.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ракета оглушительно взревела,и плавно пошла вверх, смотрим вниз, облака на Земле лежат,как маленькие кусочки ваты на полу. Голубое небо оказалось под нами. Голубое небо- это воздух в прозрачном воздухе, имеются пылинки, днем под лучами солнца они светятся.    Надеюсь правильно!
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