Поставьте знаки препинания. Ракета оглушительно взревела и плавно пошла вверх см??трим вниз облака на Земле лежат, как маленькие кусочки ваты на полу голубое небо оказалось под нами голубое небо- это воздух в прозрачном воздухе...

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Поставьте знаки препинания. Ракета оглушительно взревела и плавно пошла вверх см??трим вниз облака на Земле лежат, как маленькие кусочки ваты на полу голубое небо оказалось под нами голубое небо- это воздух в прозрачном воздухе имеются пылинки днём под лучами солнца они светятся.

Автор: Гость