Морфологический разбор слова покачивало и окутывалась
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Морфологический разбор слова покачивало и окутывалась
Ответ(ы):
Гость:
Покачивало-сказуемое 1.(что делало?)покачивало 2. Н.ф.-покачать.- несов. в. невозвр. неперех. 1 спр. изъяв. накл. пр. вр. ед. ч. ср. р. 3-его лица. 3.(что делало?) покачивало =========
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