Написать короткое сообщение по биологии на тему "Значение живых организмов в природе и жизни человека" 4-5 предложений..Помогите пожалуйста!!

Биология
Написать короткое сообщение по биологии на тему "Значение живых организмов в природе и жизни человека" 4-5 предложений..Помогите пожалуйста!!
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