Написать короткое сообщение по биологии на тему "Значение живых организмов в природе и жизни человека" 4-5 предложений..Помогите пожалуйста!!

Биология

Написать короткое сообщение по биологии на тему "Значение живых организмов в природе и жизни человека" 4-5 предложений..Помогите пожалуйста!!

Автор: Гость