Просклоняйте слова полтораста метров, полтораста килограммов, полтора килограмм??, полторы минуты. Составьте 2 предложения с данными словосочетаниями. главным или зависимым словом является форма слова полтораста в записанных пр...

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Просклоняйте слова полтораста метров, полтораста килограммов, полтора килограмм??, полторы минуты. Составьте 2 предложения с данными словосочетаниями. главным или зависимым словом является форма слова полтораста в записанных предложениях?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п-полтораста килограммов Р.п-полутораста килограммов Д.п-полутораста килограммам В.п-полтораста килограмм Т.п-полутораста килограммами П.п-полутораста килограммов __________ И-полтора минуты Р-полторы минуты Д-полутора минуты В-полтора минуты Т-полутора минутой П-полутора минуте __________ Полтораста килограммов весит маленький слон-(гл.или зав. я честно хз) Полторы минуты-столько мне потребовалось на один круг-(хз) P.S.прости за главные или зависимые просто уже не помню)
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