В первом мотке 572 см проволоки, а во втором на 2м 48 см больше. сколько см проволоки в двух мотках?

Математика

В первом мотке 572 см проволоки, а во втором на 2м 48 см больше. сколько см проволоки в двух мотках?

Автор: Гость