В первом мотке 572 см проволоки, а во втором на 2м 48 см больше. сколько см проволоки в двух мотках?

Математика
В первом мотке 572 см проволоки, а во втором на 2м 48 см больше. сколько см проволоки в двух мотках?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: 1 проволка-572 см 2 проволка-2м 48 см=248см Решение: 572+248=820(м) Ответ: в двух мотках вместе 820 см проволки.
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