План невской битвы и ледового побоища
История
План невской битвы и ледового побоища
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Невская битва- битва на реке Нева. Бой между русскими и шведскими захватчиками. Наши дружинны с утра напали на шведский лагерь на берегу, выиграв сражение( причем наших было намного меньше). Дата: 15 июля 1240 года. В той битве юнный Александр получает прозвище - Невский! Ледовое побоище - битва на Чудском озере против немецких крестоностцев. Битва очень интересная, т.к. Александр Невский придумал хитроумный план.Рыцари- это тяжелые доспехи, вооружение, кони- а была весна, лед тонкий, агрессоров он и потопил, чем заслужил большого влияния у монгольского хана. Дата: 5 апреля 1242 года.
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