Вычисли четвертую долю от 16 килограмм
Математика
Вычисли четвертую долю от 16 килограмм
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ это: 16÷4=4
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