На двух полках стоит 185 книг. На первой полке стоит х книг, а на второй — на 27 книг б??льше. Запишите выражения для следующих величин: • число книг на второй полке; • число книг на двух полках. Сопоставьте полученные вы...

Математика

На двух полках стоит 185 книг. На первой полке стоит х книг, а на второй — на 27 книг б??льше. Запишите выражения для следующих величин: • число книг на второй полке; • число книг на двух полках. Сопоставьте полученные выражения с условием задачи и найдите равные величины. Ответ запишите в виде равенства. Решите полученное уравнение. Подумайте, можно ли сказать, что уравнение, составленное по условию задачи, — это математическая модель ситуации, описанной в задаче. Придумайте задачу на движение, при решении которой получилось бы такое же уравнение, как в предыдущей задаче.

Автор: Гость