На двух полках стоит 185 книг. На первой полке стоит х книг, а на второй — на 27 книг б??льше. Запишите выражения для следующих величин: • число книг на второй полке; • число книг на двух полках. Сопоставьте полученные вы...
Математика
На двух полках стоит 185 книг. На первой полке стоит х книг, а на второй — на 27 книг б??льше. Запишите выражения для следующих величин: • число книг на второй полке; • число книг на двух полках. Сопоставьте полученные выражения с условием задачи и найдите равные величины. Ответ запишите в виде равенства. Решите полученное уравнение. Подумайте, можно ли сказать, что уравнение, составленное по условию задачи, — это математическая модель ситуации, описанной в задаче. Придумайте задачу на движение, при решении которой получилось бы такое же уравнение, как в предыдущей задаче.
Ответ(ы):
Гость:
Х+х+27=185 2х=185-27 2х=158 х=158:2=79 х=79 книг первой х+27=79+27=106 книг второй полке
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