Помогите! 288 упр. 2.выделительной окончания прилагательных 3.Укажите наречия

Гость: Гость:

Волнистые - мн. ч , В. п , ( на ) печальные - мн. ч., В. п., зимней - ж. р , ед. ч., Д.п., скучной - ж. р. , ед. ч., Д.п., борзая - ж.р, ед., И.п., однозвучный - м.р., ед.ч., И.п.