Скорость катера против течения реки равна 42, 8 км/ч. Скорость течения реки 2,7 км/ч. Н??йдите собственную скорость катера и его скорость по течению реки?
Математика
Скорость катера против течения реки равна 42, 8 км/ч. Скорость течения реки 2,7 км/ч. Н??йдите собственную скорость катера и его скорость по течению реки?
Ответ(ы):
Гость:
Скорость самого катера: 42,8+2,7=45,5км/ч скорость катера по течению:45,5+2,7=48,2км/ч
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