Скорость катера против течения реки равна 42, 8 км/ч. Скорость течения реки 2,7 км/ч. Н??йдите собственную скорость катера и его скорость по течению реки?

Математика

Скорость катера против течения реки равна 42, 8 км/ч. Скорость течения реки 2,7 км/ч. Н??йдите собственную скорость катера и его скорость по течению реки?

Автор: Гость