Окружающий мир 1 класс ... Если тебе запомнилась встреча с каким-нибудь животным па??ка,придумай рассказ об этом. не большой текст,ребёнку переписать это нужно...

Гость: Гость:

В нашем парке живёт много белок. Работники парка сделали специальные кормушки и подкармливают белок. Но посетители парка тоже могут кормить их. Когда мы идём гулять в этот парк, то всегда берём с собой орехи для белок. Однажды мы гуляли по парку и увидели белку. Она прыгала по деревьям, с ветки на ветку. Это была очень красивая белочка, нам она понравилась, и мы стали наблюдать за ней. Белка направлялась к кормушке. Когда она приблизилась к ней, мы тоже подошли поближе и решили покормить её. Достали орехи, и один орех я положил(а) на ладонь. Белочка прыгнула на кормушку. Сначала она внимательно смотрела на меня, но потом, наверное, поняла, что я её не обижу, и осторожно взяла орех с моей протянутой ладони, и прыгнула на дерево. Я был(а) очень счастлив(а)! Мы оставили в кормушке орехи и пошли домой. Эту встречу с белочкой я буду помнить долго. Когда ещё пойду гулять в парк, то обязательно возьму лакомство для белок. И, может быть, ещё раз встречу свою красавицу-белочку.