Сократить дробь плехэз

Алгебра
Сократить дробь плехэз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. х^2+ху/х2 = х(х+у)/х^2(сокращаем х)= (х+у)/х 2сразу к сокращению с преобраз-ем у(х+1)/у(у+1) = (х+1)/(у+1) 3.к сокращ с преобр (а+2)/а(а+2)=1/а 
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