На картинке. 10 предложение. задание: раскройте скобки, употребляя глаголы в presrnt, past, future simple's.

Английский язык
На картинке. 10 предложение. задание: раскройте скобки, употребляя глаголы в presrnt, past, future simple's.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. turns, 2. turned, 3. will turn, 4go, 5. was, did not go, 6. will not go, costs, 7. enjoyed, 8. will take care, 9. do you go, 10. do not have, have
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