Вставьте подходящее слово с шипящим на конце 1) Колосится золотистая ...
Русский язык
Вставьте подходящее слово с шипящим на конце 1) Колосится золотистая ...
Ответ(ы):
Гость:
Колосится золотистая рожь
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