Вставьте подходящее слово с шипящим на конце 1) Колосится золотистая ...

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Вставьте подходящее слово с шипящим на конце 1) Колосится золотистая ...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Колосится золотистая рожь
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