Доклат герои 21 века

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На вопрос «Кого Вы считаете героем 21 века? » так сразу, с ходу, очень сложно ответить. Этот вопрос требует осмысленного и обдуманного ответа! Крайне трудно обозначить какой-то определенный стереотип героя, так как для каждого человека на определенном этапе жизни существует свой герой. Оценивая субъективно, можно с твердой уверенностью сказать, что у каждого человека свой идеал. Так, понятие «Герой» часто отождествляют с понятием «Идеал» . Для малышей – это добрая фея или доблестный рыцарь, для детей средней школы – это, в большинстве случаев, звезды экранов; для старшеклассников – это, вполне вероятно, старшие товарищи! Для студентов – бизнесмены, политики, иногда даже ученые! Герои для нас – это те люди, на которых мы хотели бы быть похожими, те люди, которыми мы восхищаемся, которыми мы гордимся! Но нельзя забывать и об объективной стороне вопроса! Есть люди, о которых знаем не только мы и наши близкие, но которыми восхищается вся страна и даже весь мир! Неужели такие есть в 21 веке, спросите Вы? Есть и их немало! Только почему-то по каким-то непонятным причинам мы о них вспоминаем всего лишь раз в два года, а кто-то и вовсе переключает канал, когда начинается трансляция Параолимпийских игр. Да, сейчас идет речь именно о параолимпийцах. О людях, которые, превозмогая боль, трудности добиваются таких высот, которые порой не под силу даже здоровому человеку! Может быть, и под силу, но в силу своей лени и вечной занятости, корысти и алчности, «забегу» на длинные дистанции за прибылью забывают о простых, земных, даже чуть-чуть банальных, как сейчас принято думать, чувствах: любви, уважении к старшим, понимании и помощи тем, кому она действительно нужна! В современном мире каждый человек зациклен исключительно на себе и на проблемы других ему абсолютно наплевать. Порой мы часто строим из себя героев. Хвастаемся перед друзьями и коллегами, каких высот и побед мы достигли, забывая о людях, которые, несмотря на все трудности жизни, добиваются многого и не кричат об этом на всех углах. Именно такими ребятами являются наши параолимпийцы, которые достойно представили нашу страну на последних зимних Параолимпийских играх в Ванкувере! Помните, они заняли второе командное место в общем зачете, уступив всего одну золотую медаль сборной Германии! ? А по общему количеству наград наши ребята были первыми! Помните? Жаль, что о настоящих героях мы вспоминаем лишь тогда, когда нас либо заставят, либо нам это необходимо в силу корыстных целей. Не видеть дальше своего носа – это проблема многих современных людей. Поэтому часто на вопрос «Кого Вы считаете героем 21 века? » мы слышим довольно-таки распространенный однозначный ответ: «В 21 веке героев нет!» . Но, к счастью, они есть! А пока есть такие ребята, как наши параолимпийцы, наше будущее не безнадежно. 4 года назад