ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СОСТАВЬТЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО ТЕКСТУ НА КАЗАХСКОМ! УМОЛЯЮ! ! !

Қазақ тiлi

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СОСТАВЬТЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО ТЕКСТУ НА КАЗАХСКОМ! УМОЛЯЮ! ! !

Автор: Гость