ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СОСТАВЬТЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО ТЕКСТУ НА КАЗАХСКОМ! УМОЛЯЮ! ! !
Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СОСТАВЬТЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО ТЕКСТУ НА КАЗАХСКОМ! УМОЛЯЮ! ! !
Ответ(ы):
Гость:
Адам тәулігіне қанша ауа жұтады? Адамға тыныстау үшін не қажет? Қай жерлерде ауа таза болады?
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