Морфологический разбор слова шёрстке .
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Морфологический разбор слова шёрстке .
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Шёрстке начальная форма-шёрстка нарицательное неодушевленное женский род первое склонение Родительный падеж единственное число
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