Оптически более плотная среда – это среда, в которой … a. скорость распространен??я света больше b. скорость распространения света меньше c. Плотность ее вещества меньше d. . Плотность ее вещества больше

Физика
Оптически более плотная среда – это среда, в которой … a. скорость распространен??я света больше b. скорость распространения света меньше c. Плотность ее вещества меньше d. . Плотность ее вещества больше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B- скорость распространения света меньше
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