Оптически более плотная среда – это среда, в которой … a. скорость распространен??я света больше b. скорость распространения света меньше c. Плотность ее вещества меньше d. . Плотность ее вещества больше

Физика

Оптически более плотная среда – это среда, в которой … a. скорость распространен??я света больше b. скорость распространения света меньше c. Плотность ее вещества меньше d. . Плотность ее вещества больше

Автор: Гость