Оптически более плотная среда – это среда, в которой … a. скорость распространен??я света больше b. скорость распространения света меньше c. Плотность ее вещества меньше d. . Плотность ее вещества больше
Физика
Оптически более плотная среда – это среда, в которой … a. скорость распространен??я света больше b. скорость распространения света меньше c. Плотность ее вещества меньше d. . Плотность ее вещества больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B- скорость распространения света меньше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Биология
Русский язык